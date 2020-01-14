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Acun Ilıcalı: Babam balkondan atacak sandım

Eser Yenenler'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, adrenalin tutkunu olduğunu hatta bu sebepten ailesine üniversiteye gittiğini söyleyip arkadaşlarının yanına gittiğini anlattı. Babasının aylarca gizlediği okul yalanını öğrendiğinde kendisini balkona çağırdığından bahseden Ilıcalı, "Babamın beni balkondan atacağını sandım" dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Eser Yenenler'in programına konuk oldu. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Ilıcalı, yıllar önce babasıyla yaşadığı bir anısını da anlattı.

"BABAMA YAKALANMAMAK İÇİN ONDAN ÖNCE EVDEN ÇIKIYORDUM"

Eser Yenenler'in "Ailende gördüğün, yaşadığın bir şey var mı hatırladığın? Görüp de uyguladığın bir şey var mı?" sorusu üzerine babasıyla yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Benim kaderim evimde çizilmiş. Annemle babam arasında en fazla 5 tartışma olmuştur. 5'i de kafamda var. En önemlisi benim adrenalin bağımlılığım küçüklükten geliyor. Anne-babadan gizleyerek yaptığım bir şeyler adrenalin tutkuma bağlı. Dersteki başarısızlıkları gizlemeye başladım. Onu gizle bunu bir baktım her şeyi gizlemişim. Hatta ilerde okulu bile gizledim. Arkadaşlarım Boğaziçi Üniversitesi'ni , ben ise İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Sürekli Boğaziçi'ne gidiyordum. Çünkü arkadaşlarım hep oradaydı. Babama yakalanmamak için babamdan önce evden çıkıyordum."

"BENİ BALKONDAN ATACAK HERHALDE"

"Babam sordu 'İkmale (bütünleme sınavı) kaldın mı?' bende dedim ki kaldım. Dedi 'Ne zaman?' dedim 'Perşembe'. İş yerine gidip takvime bakıyor. Perşembe günü 30 Ağustos'a denk geliyor. Babam da arkadaşına soruyor '30 Ağustos'ta ikmal olur mu?' diye, arkadaşı da 'Olmaz' diyor. Babam da derslerimi merak edip okula gidiyor bunun üzerine. Ben de o gece arkadaşlarımla eve geldim. Bir baktım ki ışık yanıyor. Gece 3'te bizim evde ışık yanmaz. Kapıyı tam açacağım ki babam kapıyı açtı ve beni balkona çağırdı. Dedim ki beni balkondan atacak herhalde. Babamla öyle bir bakışıyoruz ki o anı anlatamam. Bakıştık, bakıştık... Babamın ilk cümlesi 'Bunu nasıl yaparsın?' oldu. Sonra dedi ki 'Bunu annen duyarsa ölür'. Ben de annem sağlam kadındır kaldırır dedim. O da dedi ki 'Ben böyle şeyler filmlerde olur zannediyordum. Her sabah 8'de nereye çıktın?' diye sordu. Ben de konunun okul olduğunu öğrenince rahatladım. Bunu gizlemek adrenalin tutkumdan geliyor."

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