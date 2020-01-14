Kübra Par ile Sinan Oğan arasında Suriyeli polemiği
TÜRKSAM Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Programa Kübra Par ile Sinan Oğan arasında yaşanan 'Suriyeli' polemiği damga vurdu.
TÜRKSAM Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Suriyeliler için attığı o çok konuşulan tweetlerin tamamının arkasında olduğunu söyledi.
Yılbaşında Taksim'de maskeleriyle eğlenen Suriyeli gençlerin ülkelerine gidip vatan mücadelesi vermesi gerektiğini söyleyen Oğan, Suriyeliler konusundaki bazı rakamların ise sakladığını ileri sürdü.