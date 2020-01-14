Kübra Par ile Sinan Oğan arasında Suriyeli polemiği

TÜRKSAM Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Suriyeliler için attığı o çok konuşulan tweetlerin tamamının arkasında olduğunu söyledi.

Yılbaşında Taksim'de maskeleriyle eğlenen Suriyeli gençlerin ülkelerine gidip vatan mücadelesi vermesi gerektiğini söyleyen Oğan, Suriyeliler konusundaki bazı rakamların ise sakladığını ileri sürdü.