Ramo ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Final sahnesi şoke etti

Ramo dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, Adana'daki bir mahallenin lideri olan Ramo'nun efendisine başkaldırması ve ardından yaşanan olayları anlatıyor.

RAMO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ramo'nun 14 Ocak Salı ekrana gelen ilk bölümü sırasında Twitter'da on binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları dizide Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in uyumunu severken, başarılı oyuncu Yiğit Özşener'li sahneleri ize Ezel'deki unutulmaz karakterine benzettiler.



