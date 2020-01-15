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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına, "mağdur" Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri de geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 6'sı tutuklu 7 sanık katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, dosyanın mağdurlarından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ve kulüp yöneticileri, müşteki Olgun Aydın, bazı müştekiler ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tanık Cihan Oskay'ın ifadesinin alınması bekleniyor. 

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