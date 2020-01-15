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Manisa'da feci olay! Küçük kız seyir halindeki araçtan böyle düştü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen 3 yaşlarındaki kız çocuğu, şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yürekleri ağızlara getiren olay, pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden otomobilin, sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobilden 3 yaşındaki kız çocuğu, yola düştü. Başka bir otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp, son anda durdu.

Şans eseri çocuğun ciddi yara almadığı olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, araçtan inen 3 kişi, koşarak düşen kız çocuğunu kucaklayarak otomobile götürüyor.

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