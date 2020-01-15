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Eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti

Hatay'da yaklaşık 1,5 yıl süren davanın ardından eşinden boşanan Ayten Kılıç, adliye önünde kutlama yaptı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi 39 yaşındaki Kılıç, mahkeme kararıyla eşinden ayrılması üzerine adliye önününde davul zurna eşliğinde çocuklarıyla halay çekti.

Daha sonra kurduğu masaya baklava, kuru pasta ve içecekleri koyan kadın, vatandaşlara ikramda bulundu.

Boşanmasını kutlayan Ayten Kılıç'a çocukları da destek verdi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2'nci evliliğini yaptığını ancak çok kötü günler geçirdiğini söyledi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 1,5 yıl sonra boşanabildiğini belirten Ayten Kılıç, "2 yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü, 2 aydan sonra mahkemeye başvurduk ve 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç, tek isteğinin 6 çocuğuna bundan sonra hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu da kaydetti.

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