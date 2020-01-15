Kanal İstanbul sorusu ortalığı karıştırdı!

Kanal İstanbul Çalıştayı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi İstanbul'daki vatandaşlar kanala karşı mı çıkıyor yoksa kanalın yapılmasına destek mi oluyor?

Kanal İstanbul tartışmaları hız kesmeden devam ederken İnternet Haber ekibi olarak konuyu İstanbullulara sorduk.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırmamak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise projeyi yaptırmak için hodri meydan dediği projeye vatandaşın bakış açısını ortaya seriyoruz.

Son olarak Kanal İstanbul ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk yayınına çıkmıştı. İmamoğlu'nun telefonla yayına bağlanan Celal Şengör ile girdiği tartışma uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. Şengör, İmamoğlu'nun aksine kanalın inşaatından dolayı depremin tetiklenmeyeceğini canlı yayında söylemişti.