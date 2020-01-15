POLİTİKA

Bakan Murat Kurum İmamoğlu'na bakarak söyledi: Kanal İstanbul'u yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara'da ATO Congresium'da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi düzenliyor.

İki gün sürecek programın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.

Toplantıya CHP'li; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

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