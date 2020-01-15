POLİTİKA

Murat Kurum yüzüne bakarak dedi! Ekrem İmamoğlu toplantıyı terketti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi. İmamoğlu'nun o anlardaki yüz ifadesi barkovizyona verilince CHP'li başkanlar oturumu terketti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Kanal İstanbul damgasını vurdu. İki gün sürecek programın açılışına CHP'li başkanlar; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

"Kanal İstanbul'u yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarının altını kalın harflerle çizdi. Bakan Kurum'un sözleri salondakilerden büyük alkış aldı. 

Kameralar da o esnada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çekiyordu. Bu görüntü barkovizyona da verildi.

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