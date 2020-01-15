Müge Anlı'da Milli Gelin mağdurları tribüne sığmadı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlenme vaadiyle kandırılan onlarca erkek binlerce liralarını evlilik çetesine kaptırdı. Aracılardan simsarlara, damat adaylarından sahte gelinlere uzanan şehirler arası evlilik turları ise toplumsal bir soruna dönüştü. Müge Anlı, mağdur olan bütün erkekler canlı yayına tek tek çağırdı. Oluşan tablo ise bir hayli dikkat çekiciydi.

Türkiye'nin pek çok şehirlerinden yollara düşen evlilik mağdurlarının yolu Hatay'da kesişti. İstanbul,Gebze,Nevşehir,Konya,Uşak ve daha bir çok ilden evlenmek isteyen damat adayları Hatay'a gitti. Olayın ortaya çıkması ise bakın nasıl oldu.

Evlilik vaadiyle dolandırılan Mustafa Yelboğa

Her şey İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Yelboğa'nın Müge Anlı'nın programına başvurarak Nevşehir'deki Cengiz isimli köylüsünün evlilik vaadiyle kendisinden para aldığını iddia etmesiyle başladı. Hatay'a Helve isimli Suriye uyruklu kadın ile tanışmaya giden Mustafa bey ilk başta Cengiz beye 15 bin TL, kızın halasına da 10 bin TL verdi.

Helve ile birlikte İstanbul'a gelen Mustafa bey bu sırada imam nikahını da yaptı. İstanbul'a geldiğinde 5 bin TL bir bilezik daha adlı. Ancak Helve 10 bin TL daha altın daha istedi.Mustafa beyde durumu olmadığı için altını alamadı. Bunun üzerine Helve yanında 200 TL para ve altınlarla beraber Hatay'a geri döndü.

Evlilik vaadiyle binlerce lirasını kaptırdılar

Programda gündeme gelen bu olaydan sonra Mustafa Yelboğa'ın iki köylüsü daha kendilerininde aynı şekilde Cengiz tarafından Hatay'a götürülerek evlilik mağduru olduklarını söylediler.

Ancak olay bu şekilde kalmadı. Evlilik vaadiyle binlerce lirasını kaptıran mağdurlara yenileri ekleniyordu. Evlilik vaadiyle mağdur edildiğini söylenene vatandaşların hedefindeki isim ise Nevşehir de yaşayan Cengiz Çelik ve eşiydi.

Cengiz Bey'in kayın biraderi Niyazi Acur da canlı yayına katılarak geçmişte kendisini 12 bin lira tutarında dolandırdığını iddia etti. Ayrıca kendi kızı ile Cengiz Bey'in oğlunun evlendiğini söylerken, o dönem Cengiz Bey'in, 50 bin liralık bir senet hazırladığını iddialarına ekledi. Cengiz Çelik ise kendi köylüsünden 3 kişiyi evlilik için Hatay'a götürdüğünü kabul etti.