Donald Trump Kasım Süleymani'ye küfür etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Kasım Süleymani'yi öldürme talimatını veren Trump'ın, Süleymani hakkındaki son açıklamaları İran'ı çok kızdıracak.

"ONUN YÜZÜNDEN BİRÇOK İNSANIN KOLU YOK"

Son dönemde İran'a ılımlı açıklamalar yapan Trump bugün yaptığı konuşmada, Kasım Süleymani'ye küfür etti. Trump, "Yol kenarına konulan bombaların kralıdır bu adam. Bu o. çocuğu yüzünden birçok insanın kolları ve bacakları yok" dedi. Trump'ın bu sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

TRUMP TALİMAT VERDİ, SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin neden öldürüldüğünü açıklamıştı. Trump, Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını öne sürdü. Trump'ın bu iddiaları, üst düzey bir Pentagon yetkilisi tarafından teyit edildi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ HAVAYA UÇURACAKTI"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bunu çok önce yapmalıydık. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.