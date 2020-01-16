Saffet Sancaklı: “Birçok madde ile artık kulüp başkanları ve yöneticiler kontrol altına alınacak”

Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kulüplerin yüzde 80’i neredeyse kapısına kilit vuracak noktaya geldiğinin altını çizen Sancaklı, “Bir daha da bu kulüpler devlete gelip ‘Bize şunu verin bunu verin’ demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım. Kanserli hastaya morfin verme devri bitti. Morfin falan yok” ifadelerini kullandı.

“Türk futbol kulüpleri ve federasyonları bir standarda kavuşup, anayasası yazılarak yönetilecek”

Türk spor tarihinin en önemli olaylarından birisini yaşadığını vurgulayan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “Bütün kulüp başkanları, 64 federasyonun başkanı burada Türk sporunun ve Türk futbolunun problemlerini konuşup neler yapabileceğimiz nasıl çözebileceğimizi bunlar ile ilgili neler yapılması gerektiği hakkında 3 gündür konuşuyoruz. Beni en çok sevindiren şu, bu çalıştay usulen görüntü olsun diye yapılmış bir çalıştay değil. 3 gündür buradayız. Kulüp başkanları ve federasyon başkanları ‘Sorunlar belli. Bu sorunları nasıl çözebiliriz?’ diye proje yapıp gelmişler. Bu görüntüye ve bu ortama çok sevindim. Bu çalıştay bittikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı önderliğinde bakanlıkta bir rapor hazırlanacak. Problemler nedir bunların çözümü önerileri adı altında çalışma yapıldıktan sonra. TBMM’ye bir rapor sunulacak. İnşallah meclis de bu kanunları çıkararak, Türk sporunun önündeki problemleri bitirip, çözüm önerilerini sunmuş olacak. Bu bize neyi getirecek. Yıllardır ‘Türk sporunda ve Türk futbolunda problemler var. Kulüpler battı. Ayakta kalacak kulüp kalmadı’ diye anlatıyoruz. İşte bu çalşıtayın sonucunda buradan çıkacak rapordan sonra TBMM’de yapılacak kanunlarla artık Türk futbol kulüpleri ve federasyonları inşallah bir standarda kavuşup, bir anayasası yazılıp, öyle yönetilecek. Bu kanunları çıkarırsak kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin kim olduğu bugünkü kadar önemli olmayacak çünkü sistem çalışacak” şeklinde konuştu.