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İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Önce araca, ardından yaşlı adama çarptı

Mecidiyeköy’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon başında sızması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki motosiklete ardından da yaşlı bir adama çarptı. Yaşlı adamın araçla girişi kolonu arasında sıkışarak yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 22 Aralık Pazar günü saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Fulya Mahallesi Ali Sami Yen Sokak üzerinde meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobil ile sokak üzerinde seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürücünün direksiyon başında sızması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil önce park halindeki motosiklete ardından da bir rehabilitasyon merkezinin önünde bekleyen yaşlı adama çarptı. Kaza sonucu otomobil ile girişi kolonu arasında sıkışan adam yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Direksiyon başında sızdı

Kazayı gören çevredeki esnaf koşarak olay yerine geldi. Bazı vatandaşların yaralı adama yardım ederken, bazıları da sızan sürücünün aracını durdurdu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise emniyet otoparkına çekildi.

“Polis gelene kadar arabadan inmedi, kitlendi kaldı”

Kazayı gören Cafer Danalıoğlu, “Pazar günü biz işimizi yaparken, sarhoş ve yaşlı sürücünün olduğu eski model bir araba geldi. Bizim park halindeki motosiklete çarptı. Sonra da elinde poşetle bekleyen yaşlı amcaya çarptı. Sonra da okulun direğine girdi. 1 kişi yaralandı, motosikletimiz de hasar gördü ve direk hasar gördü. Aracın şoförü alkollüymüş, 50-55 yaşlarında bir amcaydı, alkollü bir şekilde araç kullandı. Zaten çarptıktan sonra polis gelene kadar arabadan inmedi, kilitlendi kaldı” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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