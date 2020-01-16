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Mersin'de iki kapısı olmadan trafiğe çıktı

MERSİN'de iki kapısı olmayan otomobili seyir halinde görenler, şaşkına döndü. Trafikte ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde iki kapısı olmadan hem kendi can güvenliğini tehlikeye atan hem de trafik kurallarını ihlal eden otomobil sürücünün trafikte ilerlemesi, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Çevredekilere aldırış etmeden aracını çalıştırıp, trafiğe çıkan otomobil sürücüsünü gören bir kişi, cep telefonuyla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde kapısı olmadan yoluna devam eden otomobil sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

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