Nişantaşı’nda hareketli dakikalar! Bekçiler silahına sarıldı, tüm sokaklar tutuldu

Nişantaşı’nda şüpheli bir şahısla güvenlik güçleri arasında yaşanan kovalamaca esnasında bekçiler havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak başında kimlik kontrolü yapan “Gece kartalları” olarak bilinen bekçiler, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak kimlik sorgusu yapmak istedi. Araçta bulunan kişinin üzerinden sahte kimlik çıkınca şahıs, bekçilerinin yanından sıyrılıp hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca meydana geldi ve mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

BEKÇİLER SİLAHINA SARILDI

Gece kartalları ile şüpheli şahıs arasındaki kovalamacada, önce “dur” ihtarında bulunuldu. Şüphelinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine bekçiler silahına sarıldı ve görgü tanıklarının ifadesine göre, havaya iki el ateş açarak ikazlarını sürdürdü. Şüpheli, kendisine yapılan ikazlara aldırış etmeden Kevser Sokak üzerinden kaçmaya devam etti ve sokakta bulunan bir okulun etrafından dolaşarak izini kaybettirmek istedi.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Gecenin geç saatlerinde silah sesinin tüm mahallede yankılanması üzerine mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Kimi olan biteni anlamak için sokağa döküldü, kimi ise evlerinin pencerelerinden yaşananları korku dolu gözlerle takip etti.