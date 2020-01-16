YEREL

Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Gölün üzerine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya (30) buz üstünde drift yaptı.

124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulmasıyla birlikte göl macera tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı.

Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Almanya'ya Libya tepkisi
Espanyol Marcao'ya talip oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de açıklama yapıyor Canlı Yayın
Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Olay yeri İzmir! Alevlerin arasında kalan minik kız feci şekilde can verdi
Instagram'dan ünlülere kötü haber Photoshop'lu fotoğrafları gizleyecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
550 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Önce araca, ardından yaşlı adama çarptı
Jandarma uzman erbaş alımı 2020 başvurusu ne zaman başlayacak?
Nişantaşı’nda hareketli dakikalar! Bekçiler silahına sarıldı, tüm sokaklar tutuldu
Mersin'de iki kapısı olmadan trafiğe çıktı
Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım
Kanal İstanbul'dan çıkacak gaz kadın ve erkekleri kısırlaştıracakmış
Ehliyet sınavı ne zaman MEB MTSK e sınav tarihi