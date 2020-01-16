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Levent Kırca-Halife Hafter karakteri benzerliği

Libya'da darbeci Halife Hafter, Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'da oluşturduğu darbeci komutan karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kaddafi'nin ölümüne kadar sürgünde olan Halife Hafter, Kaddafi'nin ölmesini fırsat bilip Libya'ya döndü.

2014 DARBE YAPTI

Hafter, 2014 yılında asker üniformasıyla Kaddafi sonrasında kurulan Milli Genel Kongre'nin lağvedildiğini duyurdu.

Bu açıklama sonrasında Hafter yanlıları, silahla iktidarı ele geçirmeye çalıştı.

Bugün gelinin noktada Halifa Hafter, Libya'da BM'nin resmen tanımadığı silahla yönetimi ele geçirmeye çalışan bir darbeci.

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