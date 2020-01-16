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Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirmek için bugün saat 12:00'da kulüp binasında bir araya gelmişti. Kritik zirvenin ardından Damien Comolli istifa etti.

Fenerbahçe resmen açıkladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

Comolli'yi uyarmıştı
Hatırlanacağı gibi Simon Falette transferinin ardından Damien Comolli, Twitter hesabı açmış ''Falette transferini başkan yaptı'' demişti. Ali Koç, Comolli'yi apar topar İstanbul'a çağırmış kendisini uyarmıştı. 

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