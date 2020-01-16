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Işın Karaca'dan olay yaratacak açıklamalar

Şarkıcı Işın Karaca, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca, boşanırken imzaladığı protokolü canlı yayında anlattı...

Tuğrul Odabaş'tan kısa bir süre önce boşanan şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam Karnaval Medya Grubu'nun düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldı. Düzenlenen organizasyona iş dünyasından, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isimler boy gösterdi. 

Ünlü şarkıcı Işın Karaca bir süre önce çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'tan boşanmış ve müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Geceye tek başına katılan Karaca, muhabirlerin sorularını ayaküstü cevapladı.

Muhabirlerin yeni ilişkisini sordukları ünlü şarkıcı, "İyi gidiyor, teşekkür ederiz" yanıtını verdi. Işın Karaca, bir muhabirin sorduğu "Evliliğiniz bu ilişkiden dolayı bittiği söyleniyor" iddiasını sorusuna çok sinirlendi. 

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