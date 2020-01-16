DÜNYA

Sincabın 'rubik küp' merakı sosyal medyayı salladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) parkta rubik küple oynayan çocuğun yanına bir sincap geldi. Sincabın küpe olan ilgisine dair video sosyal medyada binlerce yorum aldı.

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü Utah eyaletinde bulunan Ulusal Park’ta kaydedildi. Parkta elinde rubik küple gezintiye çıkan Leo Higgins adlı çocuk, bir sincapla karşılaştı. Çocuğun elinde bulunan rubik küpüyle oynamasını çok beğenen sincap, çocuğun hareketlerini taklit etmeye başladı. Bir başkası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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