Sincabın 'rubik küp' merakı sosyal medyayı salladı

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü Utah eyaletinde bulunan Ulusal Park’ta kaydedildi. Parkta elinde rubik küple gezintiye çıkan Leo Higgins adlı çocuk, bir sincapla karşılaştı. Çocuğun elinde bulunan rubik küpüyle oynamasını çok beğenen sincap, çocuğun hareketlerini taklit etmeye başladı. Bir başkası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.