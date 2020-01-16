Kuyudan kurtarılan köpek kameralara yansıdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden meslek lisesi inşaatı kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik bir çalışma mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkarıldı.

Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.