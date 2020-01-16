Hande Kazanova 20-26 Ocak burç yorumları cumartesi Yeniay'a dikkat!

Haftaya Ay, Yay Burcu’nda iken başlıyoruz. Gezmek ,dolaşmak ve farklı kültürlerle bir arada olmak ve diğer insanlarla buluşmak için uygun bir hafta olacak. Pazartesi günü öfkemizi etrafımızdaki insanlara yansıtmamaya özen göstermeliyiz. Sosyal çevre konuları, arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik adımlar ön plana geçebilir.



Toplumsal konularla daha fazla ilgili olacağız. Bu alanda başlatacağımız her tür iş için Cumartesi günü oluşacak Yeniay’ın devreye girmesini beklemeliyiz. Perşembe günü sıkılganlıklar anlamında biraz zor bir gün olurken diğer taraftan hiç beklenmedik birtakım fırsatların karşımıza geldiği bir gün alıcak.