İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 20-26 Ocak burç yorumları cumartesi Yeniay'a dikkat!

20-26 Ocak 2020 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova İnternethaber Astroloji kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Haftaya Ay, Yay Burcu’nda iken başlıyoruz. Gezmek ,dolaşmak ve farklı kültürlerle bir arada olmak ve diğer insanlarla buluşmak için uygun bir hafta olacak. Pazartesi günü öfkemizi etrafımızdaki insanlara yansıtmamaya özen göstermeliyiz. Sosyal çevre konuları, arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik adımlar ön plana geçebilir.

Toplumsal konularla daha fazla ilgili olacağız. Bu alanda başlatacağımız her tür iş için Cumartesi günü oluşacak Yeniay’ın devreye girmesini beklemeliyiz. Perşembe günü sıkılganlıklar anlamında biraz zor bir gün olurken diğer taraftan hiç beklenmedik birtakım fırsatların karşımıza geldiği bir gün alıcak. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin İyidil depremi! Kızı ve Nihat Özdemir'in oğlu olan damadı gözaltında
Baldızını öldürmeden önce arkadaşına 'Cehenneme girer miyim' diye sormuş
Gelecek Partisi kurucu üyesi Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası
Adalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek 
Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı satın aldı maaşlar ne zaman yatacak? Öğretmeni aç kaldı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesini başlatacaklarını duyurdu
Barışma bahanesiyle buluştu! Bıçakla tehdit edip tokatladı
SSK'lı çalışan emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacak?
Levent Kırca-Halife Hafter karakteri benzerliği
Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışında yeni görüntüler ortaya çıktı
Karne notu öğrenme e okul VBS karne ortalaması sorgula
Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti.
Emekli olunca ne kadar maaş alırım maaş hesaplama