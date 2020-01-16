Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesini başlatacaklarını duyurdu

Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü'nün İstanbul'un başına gelen en büyük felaket olduğunu söyleyen zihniyet, bugün yine aynısını yapıyor. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir.

Kanal İstanbul'un inşa maliyeti 75 milyar lira. Projenin finansmanında bir sorun olmayacak.