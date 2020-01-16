Genç şarkıcı Simge Sağın konserinde kalça dansı yaptı

Öpücem isimli şarkısıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser verdi. Hayranlarına güzel bir akşam yaşatan şarkıcı, bir ara dans gösterisiyle herkesi şaşkına çevirdi.

KALÇA DANSI KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Simge, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını akustik haliyle seslendirdi. Güzel şarkıcı, konserin bir bölümünde yaptığı kalça dansı ise hayranları tarafından kayda alındı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler ise kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Simge'nin kıvrak bir kadın olduğunu söylerken bir kısım da "Ah dans yakışsa keşke" ve "Bir de oynayabilse" gibi yorumlar yapıldı.

"PARAM OLMADIĞI İÇİN SÜREKLİ MAKARNA YEMİŞTİM"

Simge Sağın, son verdiği bir röportajda ünlü olmadan önce çok zor günler geçirdiğini itiraf ederek şunları söylemişti: "Bugünlere gelmek kolay olmadı. Mesela buzdolabımın boş olduğu günü unutamam. Vokalist arkadaşım Nihan Çilesiz, Ortaköy'deki evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazandı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı. 2011 yılı yoklukla geçti, sürekli makarna yemiştim."