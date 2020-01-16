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Devlet Bahçeli klasik otomobilini vekiline hediye etti

Klasik otomobil hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, araçlarından birini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye olarak verdi.

Bahçeli'nin Çok sayıda klasikten oluşan bir koleksiyonu var. Kimi zaman Ankara kimi zaman Kayseri sokaklarında klasik otomobilinin direksiyonunun başına geçen Bahçeli, en değerli araçlarından birini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti. MHP'li vekil, otomobili teslim aldıktan sonra çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım

Karataş, paylaşımına şu notu düştü: "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum..."

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