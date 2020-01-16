Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'a verilen ceza belli oldu.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özdaban, yakınları ve avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Akıncı, önceki celse sunduğu ve Özdaban'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi.

Başyaver beraatini talep etti

Ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özdaban, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını belirtti.

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri süren Özdaban, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Darbe girişiminin ardından KKTC'de görevine devam ettiğini anlatan Özdaban, hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kaldığını, diplomatik pasaportu olmasına rağmen ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini vurguladı. Bu durumun, suçsuz olduğunu gösterdiğini ileri süren Özdaban, beraatini talep etti.

10 yıl hapis cezası verildi

Sanık avukatının savunmasının ardından Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İbrahim İlaslan ve İzzet Nesip Doyduk'un bulunduğu heyet kararını açıkladı. Buna göre, sanık Özdaban, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.