HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'dan üç rekor

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 lira ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

Borsa İstanbul, Pay Piyasasında 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 liralık işlem hacmi ve 2 milyon 165 bin 225 adet sözleşmeyle rekor seviyeye ulaşıldı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) pay vadeli sözleşmelerinde de 2 miyar 71 milyon 831 bin 563 liralık rekor seviye görüldü. 

Son üç gündür üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi de 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 121.423,30 puana taşıdı.

BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 16,8 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı!
Arda Turan Boca Juniors ile görüşüyor!
ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor
BM İnsan Hakları Konseyi: YPG çocukları kullanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyadan tepki yağmıştı! Bir çalışan serbest
Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler İran'dan tazminat istiyor
BM'den AA çalışanları için çağrı
İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı
Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım
Yorumlar