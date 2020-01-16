HABER /  YEREL

İzmir'de tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı Torbalı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İZMİR Torbalı Devlet Hastanesindeki kadınlar tuvaletinde temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinsiyeti kız olan ve göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hastanenin tuvaletinde doğum yapan kişinin A.K. olduğu saptandı. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesine götürülüp, tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi
Devlet Bahçeli klasik otomobilini vekiline hediye etti
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Sonra babasını dolandırıp annesiyle kaçtı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye Sportif direktör oluyor
Yüzbinlerce kamu personelini ilgilendiren karar! Tayin ile yer değişikliği
İmamoğlu'nun raporu Erdoğan'ın kararını etkilemedi! Yakında başlatıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Belhanda'dan ayrılık açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İran ile telefon diplomasisi!
Ekrem İmamoğlu'na tepki için unvanını silen akademisyen konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti
Göztepe'de Veli gitti, Hakan kiralandı
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Yorumlar 1 yorum