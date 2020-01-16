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Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama

Anadolu Ajansı

ŞIRNAK Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Süryani çifti arama faaliyetlerinin olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüğünü bildirdi.

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 gün önce Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz-Şimuni Diril çiftinden haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik güçlerince havadan yapılan aramaların sonuç vermediği aktarıldı.

Hava şartlarının bugün itibariyle düzelmesiyle bölgeye sevk edilen özel harekat birlikleri, olay yeri inceleme, iz arama köpekleri ve vatandaşlarca yapılan aramaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun bugün itibariyle açılmasıyla birlikte arama çalışmalarına tekrar başlandı. Çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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