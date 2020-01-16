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İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası

Anadolu Ajansı

İspanya'da, ressam Pablo Picasso'nun 'Genç Kadın Başı' adlı tablosunu yurt dışına kaçırmakla suçlanan eski banker Jaime Botin'e 18 ay hapis ile 52,4 milyon avro ceza verildi.

Madrid 27 nolu Ceza Mahkemesi, Bankinter bankasının eski başkanı ve milyarder iş adamı Jaime Botin hakkındaki tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun 'Genç Kadın Başı' adlı tablosunu izinsiz olarak İspanya dışına çıkarmaya çalışmak suçundan Botin'e 18 ay hapis ve tablonun değerinin iki katına denk gelen 52,4 milyon avro ceza verilmesini karara bağladı.

Picasso'nun 1906'da çizdiği 'Genç Kadın Başı' tablosunu 1977'de satın alan Botin, 6 Şubat 2013'te Londra'daki Christie's müzayede evinde bu tabloyu satma girişiminde bulunmuştu ancak İspanya'daki Tarihi Varlıklar Yasası'nın 29. maddesi gereğince kültürel değer sayılan Picasso'nun eserlerinin İspanyol devletinin izni olmadan yurt dışına çıkarılması yasak olmasından bu müzayede gerçekleştirilememişti.

Söz konusu tablo, Botin'e ait olan ve Korsika Adası'nda bulunan bir yatta 2015'te polisin düzenlediği operasyonla ele geçirilerek İspanya'ya getirilmişti.

Madrid'deki mahkeme, Botin'e ait olan tablonun İspanyol devletinin envanterine geçirilmesine karar verdi.

Savcılık, Botin hakkında 4 yıl hapis ve 100 milyon avro ceza talep ederken, mahkemenin verdiği cezanın temyiz edilebileceği bildirildi.

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