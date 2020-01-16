ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper, Türkkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle CAATSA yaptırımlarının uygulamaya koyulabileceğini ve Türkiye'nin bu sorunu çözmek için süresinin giderek azaldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Clarke Cooper, yabancı gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlar hakkında konuştu.Cooper, Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle uygulanacak yaptırımlar için belirli bir tarih koymadıklarını, Ankara'nın Washington'la olan görüş ayrılıklarını çözmek için zamanının giderek azaldığını söyledi.

"Süre azalıyor"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'nin 'yaptığının yanına kâr kaldığını' söylemenin yanlış olacağını savunan Cooper, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası hükümlerinin uygulamaya koyulabileceğini ve Türkiye'nin bu sorunu çözmek için süresinin giderek azaldığını belirtti.

Yaptırımların teknik olarak uygulamaya koyulmadığını ancak Türkiye'nin halihazırda zarar gördüğünü öne süren Cooper, "Türkiye'yi hemen F-35 programından çıkardık. Diğer ülkeler, Türkiye'nin kaybettiklerine ve gelecekte kaybedebileceği şeylere bakıp ders çıkarmalı" dedi.

"Yaptırımlar yaza kadar uygulanabilir"

Bu arada The National'e konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye'nin S-400'leri nisan ayında devreye alması halinde yaza kadar yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.