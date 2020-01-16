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Adalar'daki faytonları 300 bin TL'ye İBB alacak

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi, Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB'ye geçmesini onayladı. Fayton başına 300 bin TL ödenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi görüşülmüştü.

Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu İBB meclisinde gündeme geldi. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Mecliste yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı.

Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.

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