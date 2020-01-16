TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

HSK'nın başlattığı Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil'in avukatı Abdullah Kaya serbest bırakıldı.

İstinafın beraatine ve tahliyesine karar verdikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan ve bugün tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki karar sonrasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil'in avukatı Abdullah Kayasavcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

3 isim gözaltına alınmıştı

Yargılandığı FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, istinafta beraatine ve tahliyesine karar verilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu kararından ardından İyidil'le birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil'in avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı.

Tekrar tutuklama kararı çıkarılan İyidil'le ilgili Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, yakalama kararının infazı için hemen harekete geçti. Ancak İyidil, yapılan aramalara rağmen adresinde bulunamadı.

Gözaltına alınan Batuhan ve Aslı Özdemir serbest bırakıldı

Polis, İyidil'in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i gözaltına aldı. Bu iki isme İyidil'in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil'in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya'da bir evde bulunduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı. Zira Metin İyidil, Nihat Özdemir'in yakın zamanda vefat eden eşi Gülseren Özdemir'in ağabeyi aynı zamanda Batuhan Özdemir'in dayısı. Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve İyidil'in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görev yerleri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatına ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.