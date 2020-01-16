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Arda Turan Boca Juniors ile görüşüyor!

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın Arjantin ekibi Boca Juniors ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.

Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Arda Turan için menajerler, Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor.

Son dönemde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Arda Turan'ın, Barcelona'ya dönmesi beklenmiyor.

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı.

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