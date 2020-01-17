HABER /  YEREL

Güngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Güngören’de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralanırken, binanın büyük bir kısmı harabeye döndü.

Olay, saat 3.30 sularında Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ev sakinlerinde 1 kişi yaralandı. İhbar üzerin çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırılırken, büyük korku yaşayan bina sakinler tahliye edildi.

Binanın büyük bir kısmı harabeye döndü. Binadan kopan parçalar cadde üzerine fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayı gören bina sakinleri, büyük bir gürültü ile uyandıklarını ve çok korktuklarını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın ABD'li O’Brien ile Libya'yı görüştü mutabık kalındı
Avukatlara yeşil pasaport müjdesi! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler İran'dan tazminat istiyor
AB'den AA çalışanları ile ilgili açıklama!
Mevlüt Çavuşoğlu öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya hükümeti Türkiye'den denizaltı almayı düşünüyor
İran'ın Süleymani misillemesinde ABD'li komutandan flaş itiraf
Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı
Arda Turan Boca Juniors ile görüşüyor!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
Recep ayı başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet oruç tutulur mu?
Yorumlar