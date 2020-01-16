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AB'den AA çalışanları ile ilgili açıklama!

AB, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Birliğin, özgür ve çoğulcu basın ortamına önem verdiğini vurguladı.
 
AB'nin meseleyi takip ettiğini aktaran Stano, bütün dünyada tüm  profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğinin altını  çizdi. Stano, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz  bir şekilde çalışabilmeli." ifadelerini kullandı.
 
Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın  düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir  yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet  bağlantısını kesmişti.
 
AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı  ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası  Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

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