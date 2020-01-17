ABD günler sonra saldırının bilançosunu açıkladı İran Devlet TV'si 80 asker öldürüldü demişti

CENTCOM, İran’ın ABD'nin Irak’taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının bilançosunu günler sonra açıkladı. ABD saldırıda 11 askerin beyin sarsıntısı geçirdiğini duyurdu. İran, saldırının ardından "80 ABD'li öldürüldü" açıklamasını yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, “İran’ın 8 Ocak’ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi” dedi.

11 asker beyin sarsıntısı geçirdi

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak’a döneceğini kaydeden Urban, “Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl’a 3 asker ise Arifjan’a nakledildi” bilgisini paylaştı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran Devlet Televizyonu, ABD üslerine 15 füze fırlatıldığını ve 80 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Haberde "80 ABD'li terörist öldürüldü" denirken, üslerdeki ABD helikopterlerinin ağır hasar gördüğü belirtilmişti.