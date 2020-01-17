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Merkez Bankası faiz kararı doları düşürdü! Ancak bankacılardan kritik uyarı var

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar/TL son 1 ayın en düşük seviyelerini gördü. Dolar 5,8562 ile işlem görüyor.

Bankacılar TCMB’nin faiz indirimlerinde enflasyondaki düşüşün ötesinde adımlar atmasının TL için risk oluşturabileceği görüşünde.

Merkez Bankası (TCMB) faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle %11.25’e çekerken enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan %8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verdi.

1,275 baz puan indirilmiş oldu

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.

Reel faiz ve düşüşte, mevduat getirileri negatif

Enflasyondaki gerilemeye karşın TCMB’nin sert faiz indirimleri reel getirileri mevduat sahipleri için negatif seviyeye düşürmüş durumda. Mevcut enflasyonun yanı sıra ileriye dönük enflasyon beklentilerini içerek reel faiz ise oldukça gerilse de hala pozitif.

Bankalar da TCMB’nin faiz indirimlerini hem mevduat hem de kredi faizlerine önemli ölçüde yansıtıyorlar. TL mevduat getirilerindeki düşüş ardından ise lokallerin 196 milyar dolar ile tarihi zirvedeki döviz birikimleri üzerindeki etkisi piyasa açısından önemli.

"TL’de ani bir değer kaybı riski"

Ekonomi yönetimi döviz mevduat getirilerini sınırlayıcı adımlara üst üste yönelse de bankacılar birikim tercihlerinin getiriden çok TL’de ani bir değer kaybı riskine karşı yapıldığına dikkat çekiyor. Bu kapsamda piyasada lokallerin döviz birikim ya da azaltma eğilimi yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre birikim eğilimi geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar ile devam etti.

TL’nin son 3 yıldaki dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %36, 5 yıllık kaybı ise %61 seviyesinde. TL’nin son 5 yıllık kaybı gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasının açık ara üzerinde.

"Enflasyondaki düşüşün ötesinde adımlar atması..."

Bankacılar TCMB’nin faiz indirimlerinde enflasyondaki düşüşün ötesinde adımlar atmasının TL için risk oluşturabileceği görüşünde.

Ancak küresel düşük faiz ortamı ve kamu bankalarının döviz arzı bugüne kadar bu olumsuz fiyatlamanın henüz yapılmadığını da gösteriyor.

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