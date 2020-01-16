Ümmü Gülsüm uyardı itibar etmeyin bana ait değildir notuyla paylaştı

Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak adlı yarışma programında 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu.