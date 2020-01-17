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Ali Koç Comolli'nin kellesini bu sözlerle aldı: Tutan hamlen yok

Fenerbahçe'de 19 aylık Comolli dönemi sona erdi. Başkan Ali Koç ve Comolli'nin yaptığı son görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu, Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiğini dün saat 12.27'de duyurdu. KAP'a da resmi bildirimde bulunuldu. Kulüp, 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Comolli'ye tazminat ödemeyecek. Damien Comolli'nin 900 bin Euro maaşı bulunuyordu.

İşte dün yapılan ve iplerin koptuğu toplantının detayları:

“Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı''
Sözcü'de yer alan habere göre; Ali Koç, Damien Comolli'yi, hazırladığı raporla eleştirdi. Alınan oyuncuların durumunu anlatıp yatırımların sonuç vermediğini ifade etti. Koç, “Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam (David Badia) kaçtı gitti. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede? ‘Hoca (Ersun Yanal) oynatmıyor' dedin. Cocu da oynatmadı. Gidenler, gittikleri kulüpte süre alamıyor. Burada hiç mi hatan yok?” diye konuştu.

''Prestijimi sarstınız''
Ali Koç, ‘aile' vurgusu da yaptı: “Geçen sezon tarihimizin en kötü günlerini geçirdik. Buna rağmen arkanda durduk. Sen kalktın, Twitter'dan bizi ateşe attın. Biz aile içindeki konuları kendi aramızda konuşurken sen kamuoyu yaratmaya çalıştın. Böyle olmaz.” Bunun üzerine Comolli, “Transfer görevinden beni aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışamam. İstifa edeceğim” karşılığını verdi. Koç da “Aynı düşüncedeyim…” sözleriyle istifayı kabul etti.

Aynı menajerlerle çalıştı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'ye, özellikle geçen sezon yapılan transferlerin aynı menajerler üzerinden gerçekleştiği eleştirisinde de bulundu. Koç, Comolli'ye, onun isteğiyle Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ile çalıştıklarını ancak başarısız olunduğunu söyleyip hesap sordu.

Toplam 40 milyon Euro harcandı
Comolli döneminde Fenerbahçe toplam 28 transfer yaptı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 16, bu sezon ise 14 ismi transfer etti; bunların büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Toplam 40 milyon Euro harcandı. Comolli'nin döneminde toplam 41.3 milyon Euro transfer geliri elde edildi. Ancak satılan oyuncuların tamamı, eski yönetim tarafından transfer edilmişti.

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