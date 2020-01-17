Ersun Yanal satışına onay verdi! Yıldız futbolcu İtalya yolcusu
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yıldız futbolcunun İtalya'ya gitmesine izin verdi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ve Fenerbahçe arasındaki resmi görüşmeler başladı. Brescia resmi teklifi iletti. 1 milyon Euro kiralama bedeli. 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu. Fenerbahçe'nin isteği ise 1 milyon Euro kiralama bedeli. 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu. Miha Zajc da görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Brescia’ya gitmeyi kabul etti. Ersun Yanal da oyuncunun olası gidişine onay verdi ve yönetime iletti.
Arda’yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten menajer Ahmet Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor” dedi.
Fenerbahçe'de en çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Max Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Galatasaray, Kayserispor'un kadro dışı bıraktığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor ile temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transfer için devreye girdi. Sarı kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncu için Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.