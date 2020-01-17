Ersun Yanal satışına onay verdi! Yıldız futbolcu İtalya yolcusu

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ve Fenerbahçe arasındaki resmi görüşmeler başladı. Brescia resmi teklifi iletti. 1 milyon Euro kiralama bedeli. 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu. Fenerbahçe'nin isteği ise 1 milyon Euro kiralama bedeli. 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu. Miha Zajc da görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Brescia’ya gitmeyi kabul etti. Ersun Yanal da oyuncunun olası gidişine onay verdi ve yönetime iletti.