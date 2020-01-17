OPEC üyesi olmayan ülkelerde petrol üretimi 2020’de günlük 2.1 milyon varil artacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporunda OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020’de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngördü.

Raporda, güçlü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi ve dünyanın güçlü ekonomilerindeki ticari anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının bir sonucu olarak küresel petrol talebinin de günlük 1.2 milyon varil artmasının beklendiği belirtilirken, OPEC ve müttefiklerinin, petrol üretimlerini Ocak’ta günlük 0.3 milyon varil kısacağına dikkat çekildi. IEA, bunlara ek olarak ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalmasıyla, petrol tedarikine yönelik endişelerin hafiflediğini vurguladı.

IEA’ya göre, Suudi Arabistan’ın üretim kısıtlaması sonrası küresel petrol tedariki günlük 780 bin varil düşüşle 100.7 milyon varile inerken, küresel petrol talebi ise 2019’un son çeyreğinde günlük 1.9 milyon varil arttı.