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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde "Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı" kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde "Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı" oluşturulmasına karar verildi. 

Başkanlık, tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapacak ve önerilerde bulunacak.

Tabii kaynakların araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etme görevi bulunan başkanlık, alandaki teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini takip etmek ve sonuçlarını ilgili mercilere iletmekten sorumlu olacak.  

Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı aynı zamanda kamu yararı niteliği taşıyan gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit ederek gerekli işlemleri yürütecek. 

Başkanlık, Bakanlığın merkez teşkilatına bağlı olacak. 

Aynı kararname ile bakanlık bünyesindeki Nükleer Enerji Genel Müdürlüğünün ismi Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 

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