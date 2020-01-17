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Radamel Falcao isyan bayrağını çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamadığı için yakın çevresine dert yandı.

Bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydeden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun, Çaykur Rizespor karşılaşmasında istediği pasları alamadığı için yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. 

2 oyuncu sorunu ortadan kaldıracak
Galatasaray'ın teknik kadrosu ise Rize deplasmanında, özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında hemfikir. Öte yandan Onyekuru ve Sekidika’nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi.

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