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90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı

İhlas Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ’ta, 90 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan ve yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı kadın evde ölü bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının annesinin ölen kızı ile 3 gündür aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sularında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi Şaziye Altuntaşlar (90) ile birlikte yaşayan Nesrin Altuntaşlar’ın (57), yakınları 4 gündür haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen Nesrin Altuntaşlar’ın oğlu, kötü kokuların geldiğini fark etti. Daha sonra gelen komşular, kadının oğluyla birlikte kapıyı kırarak içeri girdi.

Ölen kızı ile 3 gün aynı evde yaşamış

İçeri giren komşular ve Altuntaşlar’ın oğlu annesinin odada yattığını gördü. Ağır kokular nedeniyle içeride durulmayarak sağlık ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Şaziye Altuntaşlar’ın yaşadığını, Nesrin Altuntaşlar’ın ise öldüğünü belirledi. Ekipler, anneyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kadının hayatını 3 gün önce kaybettiği ve yaşlı kadının 3 gündür ölen kızı ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
Kötü kokular nedeniyle komşular ve çevredeki vatandaşlar maske takarak durabildi.

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