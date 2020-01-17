Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan vekillere çok özel hediye

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine 'akıllı' uygulamalar içeren özel bir ajanda hediye etti.

Söz konusu hediyenin, casusluk filmlerinde yer alan nesnelere benzediği belirtiliyor.

"Notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclis'in açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin toptan yok edilebilmesi. Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor.

Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor.

"Casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi"

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre özel hediyeyi inceleyen vekiller arasında beğenen de var, kullanımıyla ilgili kuşkuya düşen de. Bir milletvekilinin ajandayla ilgili, “Sanki casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi. O kadar rahat kullanamayabiliriz” sözleri ise dikkat çekti.