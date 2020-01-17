20 Ocak pazartesi kar geliyor! İstanbul listeden çıktı 23 ili vuracak

İstanbul'a 20 Ocak'ta kar geliyor mu? : Televizyonlardaki hava durumu yorumcuları 20 Ocak pazartesi günü için İstanbul'a kar müjdesi vermişlerdi. Ancak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava durumu tahmini kar yağışının yine İstanbul'u ıskalayacağına yönelik oldu. Başkent Ankara başta olmak üzere bir çok ilde ise yoğun kar yağışı görülecek. İşte önümüzdeki 3 günde kar yağışı beklenen iller: