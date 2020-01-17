20 Ocak pazartesi kar geliyor! İstanbul listeden çıktı 23 ili vuracak
TÜRKİYE yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji kar, yağmur ve fırtına uyarısı verdi. Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek.
TÜRKİYE'ye haftasonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Kar yağışı özellikle 20 Ocak pazartesi günü çok etkili olacak ve geniş bir bölgeli etkileyecek. Meteoroloji uzmanları 20 Ocak'ta İstanbul'a da kar yağabileceğini duyurmuşlardı. Peki Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük son hava durumu tahmini ne diyor? İşte hafta sonu ile yoğun kar beklenen 20 Ocak pazartesi gününe ilişkin son veriler:
İstanbul'a 20 Ocak'ta kar geliyor mu? : Televizyonlardaki hava durumu yorumcuları 20 Ocak pazartesi günü için İstanbul'a kar müjdesi vermişlerdi. Ancak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava durumu tahmini kar yağışının yine İstanbul'u ıskalayacağına yönelik oldu. Başkent Ankara başta olmak üzere bir çok ilde ise yoğun kar yağışı görülecek. İşte önümüzdeki 3 günde kar yağışı beklenen iller:
18 Ocak cumartesi günü : Hafta sonunda Akdeniz ve Ege bölgesinde güneşli bir hava hakim var. İstanbul'da yağmur, Ankara'da sis etkili olacak. Kar yağışı alacak iller listesinde ise Kayseri, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Hakkari ve Van bulunuyor
19 Ocak pazar günü : Pazar günü hava sıcaklığı bir kaç derece daha düşecek. Doğu bölgelerdeki kar yağışı iç kesimlere yayılmaya başlayacak. Çorum, Amasya, Sivas, Yozgat, Tokat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı etkili olacak.