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Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yok.

Samsun Tekkeköy'den son dakika yangın haberi geldi. Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.  

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