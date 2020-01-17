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CHP'nin fotoğrafta sakladığı 5. kadını Nedim Şener açıkladı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Selahattin Demirtaş oyununu izlemeye gidenlerle ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in saymadığı Pervin Buldan ile ilgili gerçeği yazdı.

Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunu ortalığı karıştırdı. Oyunu izlememeye giden Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Kadir İnanır, eleştiri oklarının hedefindeydi.

Ancak o karede bir kişi daha vardı. O isim Pervin Buldan'dan başkası değildi. Tartışmalarda onun ismi geçmezken kullanılan karelerde Buldan'ın olduğu bölüm kesilerek medyaya servis edildi.

HDP ile işbirliği gizlenmek isteniyor

Hürriyet yazarı Nedim Şener, HDP ile ittifakın mahcubiyetini gizlemek adına Pervin Buldan'ın saklandığı görüşünde.

Şener, CHP'li Özgür Özel'in “Dört kadının bir araya gelip bir tiyatro eserini izlemesine erkeklerin avazı çıktığı kadar bağırmasını ayıplı buluyoruz...” açıklamasını köşesine taşıdı.

Peki onu yok saymak ayıp olmuyor mu?

"Tepkiler üzerine CHP sözcülerinin açıklamaları zaten bu mahcubiyeti gösteriyor" diyen Şener, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu cümle zaten saklanmak istenen ilişkiyi ele veriyor. Neden mi? Tiyatroda ön sırada oturan dört değil, beş kadın var. Fotoğraftaki beşinci kadın HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan.  Peki onu yok saymak ayıp olmuyor mu? İşte onların gizlemeye çalıştığı, benim “proje” dediğim bu."

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