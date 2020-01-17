Belhanda Galatasaray'dan ayrılmak için şart koştu

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak için gideceği takımdan yıllık en az 4.5 milyon euro istiyor.

Satış listesinde olsa da teklif gelmeyen Belhanda sezonu Galatasaray'da bitireceğini söyledi.

"Bahse girerim ki Galatasaray'da kalacağım''

Fransız bir gazetecinin kendisine Twitter'dan gelen Belhanda yorumuna Faslı oyuncu da, "Bahse girerim ki Galatasaray'da kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yıl üst üste şampiyonluğa ulaşacağım" yanıtını vererek ayrılacağı iddialarına da noktayı koydu.

Menajerine talimat verdi

Hürriyet'te yer alan habere göre bir süredir sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği gündemde olan Younes Belhanda, kendisine gelecek olası teklifler için menajerine talimat verdi.

4.5 milyon euro bandında para istiyor

Buna göre Belhanda'nın ancak yıllık 4.5 milyon euro bandında alacağı bir teklif durumunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Galatasaray'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Belhanda sarı-kırmızılılardan yıllık 3.35 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

5 gol atıp 1 asist yaptı

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken 5 gol atıp 1 asist yaptı.